Вражеские ракеты ударили по критической инфраструктуре Шепетовского района. На месте попадания вспыхнул пожар.

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Огонь уже локализовали. На месте происшествия работают спасатели.

В домах, расположенных рядом, выбиты окна, двери,

– рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Информацию о пострадавших устанавливают.

Заметим, впервые о "прилетах" в области Гамалий сообщил в 17:37. Это было во время всеукраинской воздушной тревоги.

Удары по Украине в День Независимости

российские оккупанты 24 августа атаковали многие города Украины. Ракетные обстрелы были в Миргороде, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В Черниговской и Винницкой областях наши военные сбили российские беспилотники.

В Синельниковском районе Днепропетровщины погиб 11-летний мальчик. Он оказался под завалами дома в результате обстрела. Кроме того, россияне нанесли мощный удар по железнодорожной станции Чаплино. Смертоносные снаряды, по словам президента Владимира Зеленского, попали прямо в пассажирские вагоны.

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К сожалению, уже известно 15 погибших и 50 пострадавших. При этом количество жертв еще может возрасти.

В Миргороде враг попал по военному аэродрому. Известно, что повреждения получила техника.

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