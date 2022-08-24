Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Отметим, что за несколько часов до этого вражеский беспилотник был сбит над Черниговской областью.
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Тимошенко рассказал, что вражеский беспилотник залетел в Винницкую область, однако его сбили наши военные.
Сегодня враг свирепствует как никогда. Спасибо нашим защитникам, которые отбивают попытки противника атаковать Украину,
– написал он.
Накануне сообщалось, что в Винницкой области во время масштабной воздушной тревоги около 16:00 слышали звуки взрывов. Это работала система ПВО. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что ВСУ успешно сработали и "приземлили" вражеский объект. Теперь стало известно, что это был беспилотник.
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