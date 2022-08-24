Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зазначимо, що за кілька годин до цього ворожий безпілотник збили над Чернігівщиною.

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Тимошенко розповів, що ворожий безпілотник залетів на Вінниччину, проте його збили наші військові.

Сьогодні ворог лютує як ніколи. Дякую нашим захисникам що відбивають спроби противника атакувати Україну,

– написав він.

Напередодні повідомлялося, що у Вінницькій області під час масштабної повітряної тривоги близько 16:00 чули звуки вибухів. Це працювала система ППО. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ЗСУ успішно спрацювали і "приземлили" ворожий об'єкт. Тепер стало відомо, що це був безпілотник.

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Важливо! Щодня росія атакує міста та села України, однак 24 серпня потрібно бути особливо пильними, оскільки сьогодні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Передбачити, куди битимуть окупанти та куди можуть впасти уламки ворожих ракет після успішної роботи ППО – неможливо. Пам'ятайте, що ми воюємо з країною-терористом.



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