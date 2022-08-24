Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зазначимо, що за кілька годин до цього ворожий безпілотник збили над Чернігівщиною.
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Тимошенко розповів, що ворожий безпілотник залетів на Вінниччину, проте його збили наші військові.
Сьогодні ворог лютує як ніколи. Дякую нашим захисникам що відбивають спроби противника атакувати Україну,
– написав він.
Напередодні повідомлялося, що у Вінницькій області під час масштабної повітряної тривоги близько 16:00 чули звуки вибухів. Це працювала система ППО. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ЗСУ успішно спрацювали і "приземлили" ворожий об'єкт. Тепер стало відомо, що це був безпілотник.