Повідомлення про вибухи у Хмельницькій області з'явились о 17:24, у Житомирській – о 17:15. Згодом у Житомирській ОВА наголосили – інформація щодо ймовірних вибухів на території Ємільчинської громади не підтвердилась.

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Очільник Овруцької громади Житомирщини Іван Коруд розповів, що жителі чули звуки вильотів двох ракет з території білорусі, пише "Суспільне". Проте у самій громаді було тихо.

На Хмельниччині – "прильоти"

У телеграм-каналах припускали що це може бути робота ППО. Хоча місцеві жителі зазначали, що на Хмельниччині начебто здіймається хмара диму. Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій таки підтвердив, що в області є "прильоти". Пообіцяв надати деталі згодом.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин теж підтвердив "прильоти" у Хмельницькій області. Однак запевнив, що на території Хмельницької громади "прильотів" не зафіксовано.

Нагадаємо, в жодному разі не можна публікувати фото чи відео вибухів. Це тільки допоможе ворогу скорегувати вогонь.