"Хвиля сирен" вже охопила всю східну, південну, а також частини центральної та північної України.
Важливо Зеленський емоційно привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео
Станом на 10:30 тривоги поки що немає у західних регіонах. У Дергачівській міській раді заявили, що російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії.
Де оголосили повітряну тривогу
Вдень 24 серпня сирени завили у:
- Донецькій,
- Луганській (з 4 квітня),
- Харківській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Черкаській,
- Київській,
- Вінницькій,
- Житомирській областях.
Повітряна тривога в Україні / Карта Alerts.in.ua
Загроза від росії на День Незалежності України
Українські розвідники попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні та після Дня Незалежності. Через це у різних містах на кілька днів запровадили додаткові обмеження. Так, у більшості українських міст:
- скасували масові святкування,
- посилили чергування правоохоронців,
- подовжили час комендантської години.
Зауважимо, що дотримання правил безпеки рятує життя. Є загроза, що росія може завдати ударів по:
- центрах ухвалення рішень,
- військових об'єктах,
- об'єктах оборонної промисловості,
- критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.
Додамо, що ворожа фсб хотіла організувати в Україні постановочні "протести" до Дня Незалежності. За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Але наша СБУ плани викрила і завадила їм.
Організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова". Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні.
Вибухи на День Незалежності: куди поцілили окупанти
У перші хвилини Дня Незалежності сирени завили у Запоріжжі та Харкові. Під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Згодом у Запорізькій ОВА підтвердили, що російські окупанти знову атакували обласний центр. російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Однак на цьому ворог не зупинився і атакував Запоріжжя вдруге за ніч.
День Незалежності розпочався неспокійно і на Луганщині. Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, 35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами росіяни "привітали" Луганщину зі святом. Ворожі снаряди вдарили і по Миколаївщині. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що є постраждалі люди.
Варте уваги: Окупанти потужно обстріляли Харківщину: дивіться відео