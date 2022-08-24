"Хвиля сирен" вже охопила всю східну, південну, а також частини центральної та північної України.

Важливо Зеленський емоційно привітав українців з Днем Незалежності: щемливе відео

Станом на 10:30 тривоги поки що немає у західних регіонах. У Дергачівській міській раді заявили, що російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії.

Де оголосили повітряну тривогу

Вдень 24 серпня сирени завили у:

Донецькій,

Луганській (з 4 квітня),

Харківській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Сумській,

Черкаській,

Київській,

Вінницькій,

Житомирській областях.



Повітряна тривога в Україні / Карта Alerts.in.ua

Загроза від росії на День Незалежності України

Українські розвідники попередили про високу загрозу масових ракетних обстрілів та провокації напередодні та після Дня Незалежності. Через це у різних містах на кілька днів запровадили додаткові обмеження. Так, у більшості українських міст:

скасували масові святкування,

посилили чергування правоохоронців,

подовжили час комендантської години.

Зауважимо, що дотримання правил безпеки рятує життя. Є загроза, що росія може завдати ударів по:

центрах ухвалення рішень,

військових об'єктах,

об'єктах оборонної промисловості,

критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.

Цікаво! Через підвищену загрозу й ядерний шантаж росії в Україні навіть ввели нові сигнали тривоги. Вони повідомлятимуть про радіаційну та хімічну небезпеки, а також – вимогу евакуюватися. Ознайомитися зі звучанням цих сигналів – можна тут.

Додамо, що ворожа фсб хотіла організувати в Україні постановочні "протести" до Дня Незалежності. За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Але наша СБУ плани викрила і завадила їм.

Організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова". Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні.

Вибухи на День Незалежності: куди поцілили окупанти

У перші хвилини Дня Незалежності сирени завили у Запоріжжі та Харкові. Під час повітряної тривоги чули серію вибухів. Згодом у Запорізькій ОВА підтвердили, що російські окупанти знову атакували обласний центр. російські ракети влучили в об'єкти інфраструктури. Однак на цьому ворог не зупинився і атакував Запоріжжя вдруге за ніч.

День Незалежності розпочався неспокійно і на Луганщині. Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, 35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами росіяни "привітали" Луганщину зі святом. Ворожі снаряди вдарили і по Миколаївщині. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що є постраждалі люди.