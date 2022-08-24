Своє звернення президент розпочав словами "вільний народе незалежної України", повідомляє 24 канал. Зеленський зауважив, що цим все сказано.

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За цими чотирма словами сьогодні – на 182 день повномасштабної війни – так багато сенсів, символів, подвигів та втрат, радості й болю, а головне – правди. Ця правда – про сьогодення українців, з нею неможливо сперечатися.

Ми – вільний народ незалежної України. Через 6 місяців як нас намагаються знищити, ми – вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України,

– заявив президент.

Українці змінили історію, змінили світ, змінились самі

Зеленський пригадав, як пів року тому росія оголосила війну – 24 лютого вся Україна почула вибухи та постріли. Тоді українцям казали "у вас немає шансів". Але 24 серпня українці кажуть: "з Днем Незалежності, Україно".

Президент зауважив, що за ці 6 місяців українці змінили історію та світ, а також – змінилися самі. Весь світ дізнався, хто такі українці.

А українці у День Незалежності вже точно знають:

хто їм брат та друг, а хто – навіть не випадковий знайомий;

хто не втратив репутації, а хто – хвилювався, щоб терористи зберегли обличчя.

Зеленський наголосив, що вже ніхто більше не скаже, що Україна – це "десь там, біля росії". Українці почали поважати себе та зрозуміли, що попри будь-яку допомогу, ніхто крім них не вигризатиме їхню незалежність. Українці об'єдналися.

Доки ще не було HIMARS, були люди, готові зупиняти танки голими руками. Україні не були готові закрити небо. Однак українці були готові закрити рідну землю собою.

Україна дала людству нову надію

Президент зауважив: саме Україна дала людству нову надію, що справедливість остаточно не покинула цей цинічний світ. Все ще перемагає не сила, а правда, не гроші, а цінності, не нафта, а люди.

Зеленський наголосив: COVID-19 яскраво показав світу, що кожен – сам за себе. Однак за 6 місяців Україна це змінила. Кожен світовий підручник з історії матиме розділ "Часи, коли світ об'єднала Україна".

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Загроза на День Незалежності: українців закликають не ігнорувати сирени

Цього тижня спецслужби попередили українців про підвищену загрозу російських провокацій та ракетних обстрілів. Американські ЗМІ, з посиланням на розвідку, заявили, що росія хоче вдарити по державних об'єктах України. Водночас українські ЗМІ писали, що працівників Урядового кварталу закликали виконувати свою роботу з дому впродовж 22 – 26 серпня.

Крім того, у Києві, Одесі, Луцьку, а також на Буковині та Дніпропетровщині заборонили проводити масові заходи, а в Харкові продовжили тривалість комендантської години. Водночас Львові посилено працюватимуть правоохоронці.

Усіх українців закликали негайно реагувати на повітряну тривогу й ховатися в укритті.



Поради правоохоронців до Дня Незалежності / Інфографіка 24 каналу