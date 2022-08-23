Розвідка Сполучених Штатів Америки повідомила про найближчі плани російських окупантів. Як і завжди, ворог збирається атакувати мирне населення.

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Що задумали російські окупанти

Згідно з даними розвідки США, найближчим часом російські окупанти зібралися завдати важкого удару по українській інфраструктурі. Також під прицілом росіян опинилися державні об'єкти.

Ми маємо інформацію про те, що росія множить зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об’єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

Застереження та заходи безпеки на День Незалежності

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть завдати масштабного удару по Україні. Вже з 22 серпня почали діяти обмеження, спрямовані на гарантування безпеки громадян та заваду ворогу втілити його злочинний план.

У Києві заборонили проводити масові заходи, а працівників Урядового кварталу з 22 по 26 серпня попросили не приходити в офіс та працювати з дому. Усі урочистості до Дня Державного Прапора (23 серпня) та святкування Незалежності України (24 серпня) будуть проводити із залученням мінімальної кількості людей.

На Харківщині комендантську годину продовжили з 19:00 по 07:00, а на Львівщині посилено працюватимуть правоохоронці. Мешканцям Миколаєва та Тернополя радять попрацювати дистанційно, а масові заходи обмежили або заборонили на Буковині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, в Одесі та Луцьку.

Важливо! Усіх громадян просять уникати великих скупчень людей та негайно йти в укриття під час повітряної тривоги. Ворог дуже підлий та підступний, тому не варто ризикувати життям, щоб вкотре отримати докази цьому.

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