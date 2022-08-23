Журналісти поспілкувалися на цю тему з прессекретарем генсека ООН Стефаном Дюжарриком. Він викрив чергову цинічну брехню вже наступного дня після її оприлюднення.

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Як саме брешуть росіяни

Прессекретар генсека акцентував, що жоден представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини не відвідував українських військовополонених на території квазіреспубліки "лнр". "У нас немає записів про жодний візит", — зазначив Стефан Дюжаррик.

Водночас окупанти навіть показували відео з так званою "омбудсменкою" проросійської псевдореспубліки. Вона розповідала, що нібито умови утримання полонених на найвищому рівні. Мовляв, єдине, про що вони попросили, — "це цигарки, інших прохань та скарг не надходило".

Що розповідають колишні полонені

22 серпня пройшов брифінг колишніх полонених, які потрапили до рук окупантів після виходу з "Азовсталі". Вони теж буквально спростували всі тези кремля про "хороші умови утримання". Як розповів воїн із позивним "Вікіпедія", їм встромляли голки в рани та катували водою. Щодо медичної допомоги, то її надають лише частині утримуваних.

росії необхідний був факт, що нас лікують. Але фактично це не було лікування, а збереження життя. Щоб ми дожили до моменту, коли нас, можливо, обміняють,

– розповів "Вікіпедія".

Інший захисник Маріуполя Денис розповів також про побиття палицями. Він акцентував, що бачив, як хлопців забирали з барака. Через 2 – 3 дні їх приносили побитими, з поламаними ребрами й у важкому стані.

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