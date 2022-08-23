Журналисты пообщались на эту тему с пресс-секретарем генсека ООН Стефаном Дюжарриком. Он разоблачил очередную циничную ложь уже на следующий день после ее обнародования.

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Как именно врут россияне

Пресссекретарь генсека подчеркнул, что ни один представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека не посещал украинских военнопленных на территории квазиреспублики "лнр". "У нас нет записей ни о каком визите", – отметил Стефан Дюжаррик.

В то же время оккупанты даже показывали видео с так называемой "омбудсменкой" пророссийской псевдореспублики. Она рассказывала, что якобы условия содержания пленных на самом высоком уровне. Мол, единственное, о чем они попросили, – "это папиросы, других просьб и жалоб не поступало".

Что рассказывают бывшие пленные

22 августа прошел брифинг бывших пленных, попавших в руки кафиров после выхода из "Азовстали". Они тоже буквально опровергли все тезисы кремля о "хороших условиях содержания". Как рассказал воин с позывным "Википедия", им вонзали иглы в раны и пытали водой. Что касается медицинской помощи, то ее предоставляют только части удерживаемых.

россии необходим был факт, что нас лечат. Но фактически это не было лечение, а сохранение жизни. Чтобы мы дожили до момента, когда нас, возможно, обменяют,

– рассказал "Википедия".

Другой защитник Мариуполя Денис рассказал также об избиении палками. Он акцентировал, что видел, как ребят забирали из барака. Через 2 – 3 дня их приносили избитыми, с поломанными ребрами и в тяжелом состоянии.

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