Генсек ООН не має власної політики
Попри гарантії безпеки, які нібито має забезпечувати ООН, ані генсек, ані організація в цілому не відчувають відповідальності за це. Про це 24 каналу розказав проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський.
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Він пояснив, що генеральний секретар ООН лише репрезентує політику усієї організації, усіх її країн-членів, а власної політики у контексті цієї посади у нього немає.
"Він певною мірою володіє власною ініціативою, але вона є достатньо обмеженою. Це репрезентант фактично найбільшої світової організації", – зауважив Шеренговський.
Інші ж структури ООН, які якось вирішують чи впливають на політичний порядок денний, можуть голосувати та ухвалювати якісь резолюції, які, втім, є рекомендаційними.
Таким чином не можна говорити про те, що ООН – це якась третя сторона в російсько-українській війні. Я б не сказав, що вони як ООН відчувають якусь персональну відповідальність на рівні всіх структур,
– вважає політолог.
З іншого боку, ООН, зокрема й з подачі генерального секретаря чи інших органів неодноразово стає переговірником в позиціях країн, що конфліктують. Але це навряд чи допоможе реально вплинути на ситуацію. До прикладу, коли МАГАТЕ як ще один орган ООН заявило про бажання відвідати Запорізьку АЕС, росіяни у цьому відмовили.
"Утім, ці розмови є добрими, вони мають продовжуватися, навіть якщо ми будемо бачити, що росія зриває будь-які домовленості та угоди. Це така нейтральна платформа, де, можливо, вдасться росію за щось "вхопити", – підсумував Шеренговський.
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Що відомо про приїзд Антоніу Гутерреша до України
- Як повідомили ЗМІ, 18 серпня генсек ООН має приїхати до Львова, аби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та очільником Туреччини Реджепом Ердоганом.
- На цій зустрічі мають обговорити шляхи завершення російсько-української війни.
- Наступного дня Гутерреш відвідає Одесу, де побуває у порту.