Вже наступного дня (у п'ятницю 19 серпня) Гутерреш, який заявив, що світ перебуває за крок до ядерного знищення, відвідає Одесу. Там він побуває у порту.

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Далі Гутерреш вирушить до Стамбулу. Там запланований його візит до Спільного координаційного центру. Жодних деталей наразі не розкривають. В Офісі Президента інформацію ще не коментували.

Гутерреш побував у Бородянці

Запланований візит Гутерреша – другий від початку повномасштабного вторгнення Генсек ООН у квітні 2022 року побував у Києві та відвідав Бородянку, звільнену від російських загарбників.