Гутерреш згадав війну в Україні та загрозу ядерної зброї для конфліктів на Близькому Сході та в Азії. Жахливе попередження він зробив під час конференції країн-учасниць Договору з нерозповсюдження цієї зброї.

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Критичний етап для колективно безпеки

Гутерреш звернувся до офіційних осіб та дипломатів, які взяли участь у конференції. За його словами, зустріч відбувається "на критичному етапі для колективного миру та безпеки". Він наголосив, що такої ядерної небезпеки не було, від часів холодної війни.

Однак такі конференції потрібні, аби уникнути катастрофи, і направити людство на новий шлях, вільного від ядерної зброї.

Генсек зауважив, що майже 13 тисяч одиниць ядерної зброї перебувають в арсеналах по всьому світу. Держави витрачають сотні мільярдів доларів на "зброю кінця світу".

Гутерреш закликав знищити ядерну зброю

Чиновник наголосив, що зниження ризиків вже недостатньо. Потрібно повністю позбутись ядерної зброї. Це єдина гарантія того, що її не застосують. Потрібно працювати над цією метою.

Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, витягнуті з ударів по Хіросімі і Нагасакі,

– наголосив Гутерреш.

Він підсумував, що майбутні покоління розраховують на нашу відповідальність.

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