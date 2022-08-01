Гутерриш вспомнил войну в Украине и угрозу ядерного оружия для конфликтов на Ближнем Востоке и Азии. Ужасное предупреждение он сделал на конференции стран-участниц Договора по нераспространению этого оружия.

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Критический этап для коллективной безопасности

Гутерриш обратился к официальным лицам и дипломатам, принявшим участие в конференции. По его словам, встреча проходит "на критическом этапе для коллективного мира и безопасности". Он подчеркнул, что такой ядерной опасности не было со времен холодной войны.

Однако такие конференции нужны, чтобы избежать катастрофы, и направить человечество на новый путь, свободный от ядерного оружия.

Генсек отметил, что около 13 тысяч единиц ядерного оружия находятся в арсеналах по всему миру. Государства тратят сотни миллиардов долларов на "оружие конца света".

Гутерриш призвал уничтожить ядерное оружие

Чиновник подчеркнул, что снижения рисков уже недостаточно. Нужно полностью избавиться от ядерного оружия. Это единственная гарантия того, что его не применят. Нужно работать над этой целью.

Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки,

– подчеркнул Гутерриш .

Он подытожил, что будущие поколения рассчитывают на нашу ответственность.