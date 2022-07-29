Свое мнение о том, станет ли ядерное оружие последним аргументом в этой войне, высказал военный эксперт Олег Жданов. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Он считает, что путин вряд ли решится развязать ядерную войну. Такая вероятность очень низкая.

Дело в том, что коллективный Запад не позволит перевести эту войну в ядерную,

– отметил Жданов.

И добавил, что никто не захочет иметь в центре Европы ядерную помойку и возможность радиоактивного загрязнения любой страны европейского континента. Потому этот вопрос четко отслеживают. В частности, это касается оружия массового поражения.

"путину дали четко понять, что нанесут превентивный удар по центру принятия решений, как только начнут разговоры о применении ядерного оружия", – подчеркнул эксперт.

А это значит, что будут бить по самому путину и его бункеру.

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Решится ли путин развязать ядерную войну

Американский адмирал Джеймс Ставридис отметил, что глава кремля продолжает пугать Запад и регулярно манипулирует тем, что может начать ядерную войну.

Впрочем, он считает, что вероятность такого развития событий незначительна. В то же время, диктатор может применить против Украины химическое оружие.

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