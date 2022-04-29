На брифінгу Антоніу Гутерреш доволі жорстко відповів на питання журналістки. Він наголосив на тому, що будь-які його заяви зараз можу стати на заваді порятунку мешканців Маріуполя, передає 24 канал.

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Пріоритетом для Гутерреша є люди, а не гучні заяви

Ви хочете, щоб людей врятували, чи ви хочете, щоб я щось сказав? Щось, що буде перешкодою для цього порятунку (людей з Маріуполя – 24 канал),

– сказав він.

Гутерреш додав, що наразі може сказати лише те, що робить усе можливе, щоб врятувати людей з Маріуполя. Тож він не даватиме жодних коментарів, які можуть стати на заваді цій можливості.

Мій пріоритет – люди, які наразі страждають і їх треба рятувати,

– підкреслив Гутерреш.

Генсек ООН додав, що не озвучуватиме те, що не сприятиме поточній роботі. Якщо ж евакуювати людей не вдасться, наголосив він, тоді ухвалюватимуться "правильні рішення у правильний момент".

Дивіться відео брифінгу Гутерреша та Зеленського 28 квітня:

Що відомо про візит Гутерреша до України

27 квітня Антоніу Гутерреш прибув до Києва. Зробив це генсек ООН для того, щоб обговорити евакуацію мирного населення з гарячих точок.

Під час візиту він побував у Бородянці, зруйнованій вщент російськими окупантами. Побачене вразило генсека ООН.

Міністерка Ірина Верещук зазначила, що після зустрічі Володимира Зеленського й Антоніу Гутерреша з'явилася надія на евакуацію з "Азовсталі".

Під час візиту Гутерреша до Києва по місту завдали кількох ракетних ударів. Генсек ООН шокований тим, що Росія завдала ударів саме в той момент, коли він був у столиці України.

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