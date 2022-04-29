Як розповів Антоніу Гутерреш, вже мільйони українців отримали допомогу від ООН. Він запевнив: організація робить усе можливе, аби їх кількість зростала якнайшвидше, передає 24 канал.
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Ще більша допомога від ООН
Як підкреслив Гутерреш, частина персоналу ООН працює в Україні з першого дня. Події розгорталися вкрай стрімко, тому в організації розуміють, що не всі процеси працюють досконало.
Це складна місія у жорстких умовах. Будь-яка наша допомога блякне на фоні потреб. Запевняю, ми будемо докладати більших зусиль, координуючи кожен крок з українською владою,
– пообіцяв Гутерреш.
Візит Гутерреша в Україну: коротко
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув в Україну після візиту до Росії, де він мав зустріч із Володимиром Путіним, на якій обговорювалася евакуація мирних українців.
- Під час візиту генсека ООН до Києва росіяни обстріляли столицю ракетами.
- ООН посилено працює над тим, щоб організувати зелений коридор з Маріуполя та визволити людей з "Азовсталі".
- Окрім порятунку людей в Маріуполі Володимир Зеленський попросив Гутерреша спільними зусиллями зупинити депортацію українців до Росії.
Дивіться спільний брифінг Антоніу Гутерреша та Володимира Зеленського