Як розповів Антоніу Гутерреш, вже мільйони українців отримали допомогу від ООН. Він запевнив: організація робить усе можливе, аби їх кількість зростала якнайшвидше, передає 24 канал.

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Ще більша допомога від ООН

Як підкреслив Гутерреш, частина персоналу ООН працює в Україні з першого дня. Події розгорталися вкрай стрімко, тому в організації розуміють, що не всі процеси працюють досконало.

Це складна місія у жорстких умовах. Будь-яка наша допомога блякне на фоні потреб. Запевняю, ми будемо докладати більших зусиль, координуючи кожен крок з українською владою,

– пообіцяв Гутерреш.

Візит Гутерреша в Україну: коротко

Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув в Україну після візиту до Росії, де він мав зустріч із Володимиром Путіним, на якій обговорювалася евакуація мирних українців.

Під час візиту генсека ООН до Києва росіяни обстріляли столицю ракетами.

ООН посилено працює над тим, щоб організувати зелений коридор з Маріуполя та визволити людей з "Азовсталі".

Окрім порятунку людей в Маріуполі Володимир Зеленський попросив Гутерреша спільними зусиллями зупинити депортацію українців до Росії.

Дивіться спільний брифінг Антоніу Гутерреша та Володимира Зеленського