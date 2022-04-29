Как рассказал Антониу Гутерреш, уже миллионы украинцев получили помощь ООН. Он заверил: организация делает все возможное, чтобы их количество росло быстрее, передает 24 канал.

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Еще большая помощь от ООН

Как подчеркнул Гутерреш, часть персонала ООН работает в Украине с первого дня. События разворачивались очень быстро, поэтому в организации понимают, что не все процессы работают в совершенстве.

Это сложная миссия в жестких условиях. Любая наша помощь блекнет на фоне нужд. Уверяю, мы будем прилагать большие усилия, координируя каждый шаг с украинской властью,

– пообещал Гутерреш.

Визит Гутерреша в Украину: коротко

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Украину после визита в Россию, где у него была встреча с Владимиром Путиным, на которой обсуждалась эвакуация мирных украинцев.

Во время визита генсека ООН в Киев россияне обстреляли столицу ракетами.

ООН усиленно работает над тем, чтобы организовать зеленый коридор из Мариуполя и освободить людей из "Азовстали".

Кроме спасения людей в Мариуполе, Владимир Зеленский попросил Гутерреша совместными усилиями остановить депортацию украинцев в Россию.

Смотрите общий брифинг Антониу Гутерреша и Владимира Зеленского