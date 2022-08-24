Ворожа фсб хотіла організувати в Україні постановочні "протести" до Дня Незалежності. Але наша СБУ плани викрила і завадила їм.

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Ворог хотів використати родичів наших військових

Як повідомили в СБУ, фсб планувала використати родичів українських військових, щоб загострити суспільно-політичну ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.

Ворожі спецслужби задумали, що так звані "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України. Організатори ж планували відзняти це на відео.

Мета цього підлого задуму – створити "потрібний контент" для російських пропагандистів. Ті ж мали його максимально поширити його інтернет і ЗМІ, які вони контролюють.

СБУ викрила організаторів

Правоохоронці встановили, хто стоїть за такими цинічними діями. За їх даними, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники так званого ГО "Журналісти Стремоусова".

Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні. Тобто з зрадником України та колаборантом.

За матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомили про підозру в держзраді.