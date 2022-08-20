Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

До теми фсбшники були настільки впевнені у краху Києва, що облаштовували у столиці помешкання, – ЗМІ

Чоловіки брали участь у фільтрації та катуванні місцевих

Жителі Вишгородського району допомагали окупантам та були озброєні. Вони брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам.



Також СБУ повідомляють, що двоє місцевих зрадників катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення Київщини агенти залишились на місці

Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону. Вони мали розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння.

Один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, а інший хотів записатись до лав війська від однієї з територіальних громад поблизу Києва.

Але співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів та своєчасно викрили їхні плани,

– запевнили у відомстві.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала ще одного російського агента, який у перші дні війни "провів" окупантів із Сумської до Київської області. Загалом він "переправив" 128 одиниць техніки ворога.