За словами представників західної розвідки, фсб або не розуміла, наскільки відчайдушно Україна чинитиме опір, або розуміла, але не могла передати таку "незручну" інформацію у кремль.

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фсбшники були впевнені у захопленні Києва

Цікаво, що співробітники ФСБ були настільки впевнені, що захоплять важелі влади у Києві, що останні дні перед повномасштабним вторгненням витратили великі суми на облаштування житла у столиці.

У повідомленнях, які перехопила СБУ, мовиться, що співробітники фсб запитували у колег подробиці про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення або бази для операцій.

За кілька днів до 24 лютого інформаторам фсб наказали залишити столицю, але залишити ключі від своїх будинків для російських оперативників.

У лютому кількість російських шпигунів в Україні різко зросла

Якщо у 2019 році в Україні було 30 російських офіцерів фсбшників, то напередодні повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла до 160.

Окремі команди були закріплені за регіонами України та мережами сплячих агентів усередині країни.