По словам представителей западной разведки, ФСБ либо не понимала, насколько отчаянно Украина будет сопротивляться, либо понимала, но не могла передать такую "неудобную" информацию в кремль.

К теме Агент ФСБ имел доступ к Верховной Раде: должен был набрасывать "жучков" в кулуарах

ФСБшники были уверены в захвате Киева

Интересно, что сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед полномасштабным вторжением потратили большие суммы на обустройство жилья в столице.

В сообщениях, перехвативших СБУ, говорится, что сотрудники ФСБ спрашивали у коллег подробности о квартирах и других местах, которые они могут использовать в качестве конспиративных квартир, жилых помещений или баз для операций.

За несколько дней до 24 февраля информаторам ФСБ приказали покинуть столицу, но оставить ключи от своих домов для российских оперативников.

В феврале количество российских шпионов в Украине резко возросло

Если в 2019 году в Украине было 30 российских офицеров физлиц, то накануне полномасштабного вторжения их количество возросло до 160.

Отдельные команды были закреплены за регионами Украины и сетями спящих агентов внутри страны.