К сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник фсб во время поездки во временно оккупированный Крым до начала войны. Теперь агенту может грозить от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

К теме СБУ задержала российского агента: собирал разведданные о поставках оружия в Украину

Как агент сотрудничал с россией

По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных "жучков" в залах и кулуарах. Для этого должностное лицо должно было использовать свои служебные полномочия, которые предусматривали допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

Впрочем, на момент начала полномасштабной агрессии россии он уволился из госучреждения и не выполнил ни одной задачи оккупантов.

Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

СБУ разоблачила попытку фсб установить "жучки" в кулуарах ВРУ: смотрите видео

Что угрожает агенту

Согласно статье о государственной измене в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.