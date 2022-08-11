Мужчина позиционировал себя как военный эксперт. Именно так ему удалось узнать информацию.

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Какую информацию агент передавал россиянам

В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставке иностранного оружия и боеприпасов в Украину,

– рассказали в СБУ.

Больше всего злоумышленника интересовали тайные сведения об импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ. Враг должен использовать эту информацию для ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, которые привлечены к транспортировке заграничного вооружения.

Также задачей агента было сорвать договоренности Украины с международными партнерами по оборонной помощи.

Что известно о предателе

Жителя Киева завербовал кадровый сотрудник российских спецслужб. Агент должен был проводить разведывательно-подрывную деятельность на территории столичного региона.

Для сбора закрытых сведений мужчина использовал личные связи среди представителей оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленник делал вид, что иностранное вооружение интересует его, чтобы писать "экспертные" публикации в соцсетях.

Во время обыска дома у предателя правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые тот использовал для коммуникации с российским куратором.

Киевлянину сообщили о подозрении в государственной измене и заключили под стражу.

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