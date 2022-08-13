СБУ задержала действовавшую в интересах россии киевлянку

Так, контрразведка СБУ предотвратила утечку к врагу информации о расположении Сил обороны столицы. 35-летняя жительница Киева сдавала сотруднику фсб россии места дислокации украинских военных.

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Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры Киева.

Соответствющие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый телеграм-канал. Эту информацию она передавала сотруднику фсб россии. Полученные данные враг использовал для координации действий своих военных по корректировке нанесения ними ракетных и авиационных ударов по этим объектам.



Переписка киевлянки с российским фсбшником / Фото СБУ

Гражданка была задержана непосредственно во время съемки воинской части. Во время обысков обнаружена и изъята компьютерная техника и средства связи.



СБУ задержала действовавшую в интересах россии киевлянку / Фото СБУ

При процессуальном руководстве Киевской облпрокуратуры жительнице столицы сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения.

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