"Волна сирен" уже охватила всю восточную, южную, а также части центральной и северной Украины.

Важно Зеленский эмоционально поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео

По состоянию на 10:30 тревоги пока нет в западных регионах.

Где объявили воздушную тревогу

Днем 24 августа сирены завыли в:

  • Донецкой,
  • Луганской (с 4 апреля),
  • Харьковской,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Винницкой,
  • Житомирской областях.

Воздушная тревога в Украине / Карта Alerts.in.ua

Угроза от россии на День Независимости Украины

Украинские разведчики предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокации накануне и после Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения. Так, в большинстве украинских городов:

  • отменили массовые празднования,
  • усилили дежурство правоохранителей,
  • продлили время комендантского часа.

Заметим, что соблюдение правил безопасности спасает жизнь. Есть угроза, что россия может нанести удары по:

  • центрах принятия решений,
  • военных объектах,
  • объектах оборонной промышленности,
  • критической инфраструктуры и расположенных рядом жилых массивов.

Добавим, что вражеская фсб хотела организовать в Украине постановочные "протесты" ко Дню Независимости. По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Но наша СБУ планы разоблачила и помешала им.

Организаторами псевдоакций должны были стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне.

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