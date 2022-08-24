"Волна сирен" уже охватила всю восточную, южную, а также части центральной и северной Украины.
Важно Зеленский эмоционально поздравил украинцев с Днем Независимости: щемящее видео
По состоянию на 10:30 тревоги пока нет в западных регионах.
Где объявили воздушную тревогу
Днем 24 августа сирены завыли в:
- Донецкой,
- Луганской (с 4 апреля),
- Харьковской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Винницкой,
- Житомирской областях.
Воздушная тревога в Украине / Карта Alerts.in.ua
Угроза от россии на День Независимости Украины
Украинские разведчики предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокации накануне и после Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения. Так, в большинстве украинских городов:
- отменили массовые празднования,
- усилили дежурство правоохранителей,
- продлили время комендантского часа.
Заметим, что соблюдение правил безопасности спасает жизнь. Есть угроза, что россия может нанести удары по:
- центрах принятия решений,
- военных объектах,
- объектах оборонной промышленности,
- критической инфраструктуры и расположенных рядом жилых массивов.
Добавим, что вражеская фсб хотела организовать в Украине постановочные "протесты" ко Дню Независимости. По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Но наша СБУ планы разоблачила и помешала им.
Организаторами псевдоакций должны были стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне.
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