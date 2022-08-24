Місцеві жителі почули вибухи близько 11:16. Згодом у Черкаській ОВА повідомили, що це була робота ППО.

Зауважте Окупанти знову гатили по Харкову з РЗСВ та "Калібрів", є поранені: деталі останніх обстрілів

Місцевих жителів просять не публікувати фото та відео.

Слава нашим ЗСУ. Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, людей просять не нехтувати безпекою та реагувати на всі повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно аж до відбою.

Також українців закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. росія активно поширює фейки. Метою країни-окупантки є посіяти паніку.

Зеленський пригрозив окупантам потужними ударами

Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою 23 серпня пригрозив окупантам потужним ударом, якщо росія обстрілюватиме Україну на День Незалежності.

Президент зауважив, що щодня відповідь України ставатиме все сильнішою. Зеленський підтвердив, що 24 серпня є загроза для українців. Водночас вона є щодня.

"Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь. Потужну", – наголосив президент.

Раніше Зеленський зауважив, що росія 24 серпня може зробити щось "гидке". Українці мають бути достатньо міцними, аби протистояти російським провокаціям. Українці змусять російських окупантів відповісти за все: за Харків і Донбас, за "Азовсталь" і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь за всі міста.

Зеленський додав, що наразі для України є лише одне завершення війни – перемога. Україна – це 25 регіонів. Україна поверне Донбас та Крим, яким би не був цей шлях.

Зауважте – Залужний опублікував потужне привітання з Днем Незалежності: дивіться відео