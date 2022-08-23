Зеленський зазначив, що небезпека в Україні існує з перших днів повномасштабної війни. Про це він сказав на брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Читайте також Посольство США закликало американців покинути Україну через загрозу нових ударів
Відповідь буде така сама. Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь. Потужну. З кожним днем ця відповідь буде наростати й ставатиме сильнішою,
– заявив Зеленський.
Президент прокоментував можливу загрозу
На питання журналістів про те, чи є загроза 24 серпня, Зеленський відповів ствердно. Однак він зауважив, що ця загроза існує постійно. Водночас на День Незалежності у ворога є пріоритети й Київ про них знає. Мовиться про удари по державним інституціям або об'єктам інфраструктури.
Глава держави підкреслив, що росія постійно обстрілює Україну, а 23 – 24 серпня може збільшити кількість ударів.