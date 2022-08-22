Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, тепер російська влада має думати над тим, як пояснити населенню те, що там відбувається.

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Ситуація буде продовжуватися

У кремля є два шляхи, як це зробити: визнати, що не працює протиповітряна оборона або ж контррозвідка, яка, ймовірно, не змогла виявити діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Криму.

Ситуація буде продовжуватися, зокрема вона може бути спрямована на те, щоб вирахувати системи ППО, їхнє розташування. Зафіксувати стартову позицію для того, щоб потім підготувати більш суттєвий удар,

– зауважив Попович.

На його думку, тепер у тимчасово окупованому Криму не буде спокійно. Втім, передбачати швидку сухопутну операцію щодо звільнення окупованої території наразі не варто.

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Як росіяни допомагають ЗСУ

Нещодавно російський турист у Криму зробив фото на тлі систем С-400. Чоловік опублікував фото в соцмережі, а журналісти "Радіо Свобода" визначили точне місце розміщення техніки та поширили інформацію.

Попович нагадав, коли в Україні почалися широкомасштабні військові дії ЗСУ неодноразово попереджали, що не варто фотографувати військову техніку або робити фото на фоні неї, особливо, якщо є прив'язка до місцевості.

росіяни ж нехтують подібними правилами, бо не розуміють, чим це може закінчитися. Так, подібні фото допомагають вирахувати точні координати розташування техніки для того, щоб потім завдати по ній ударів.

Я не здивуюся, якщо наступною ціллю "бавовни" стане саме цей комплекс, який було сфотографовано,

– відзначив військовий оглядач.

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