Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Він також додав, що жодна зброя у світі не може гарантувати 100% влучань.

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ЗСУ досягли своєї мети

Зменшення інтенсивності "бавовни" на окупованому півострові експерт пояснив тим, що ЗСУ могли досягти своїх цілей. Зокрема, за оцінкою Reuters, значна частина авіації чорноморського флоту росії виведена з ладу. І тепер для патрулювання своїх берегів окупанти змушені використовувати не сучасні Су-30, а старіші Бе-12.

Крім того, "бавовна" зірвала плани росіян атакувати нас "кинджалами" – гіперзвуковими ракетами з Кримського півострова,

– зазначив Киричевський.

ЗСУ намагаються "вимотати" ворога

Військовий експерт зауважив, що ЗСУ, окрім того, намагаються ще й "вимотати" ППО окупантів. Фактично застосувати їхню ж тактику.

"Коли росіяни пішли з Півночі, то намагались "вимотати" наших зенітників якимись незначними ударами. А потім під ранок запустити вже кілька крилатих ракет по Києву", – підкреслив Киричевський.

На його думку, в Криму нині відбувається подібна ситуація. І коли ЗСУ зрозуміють, що ворог "вимотався", ось тоді буде якась потужна "бавовна".

Дуже важко постійно вражати цілі

Киричевський також розповів: ще одна з причин того, чому в Криму зменшилась кількість "бавовни", полягає у тому, що постійно влучати в цілі доволі складно. Цього не гарантує жодна зброя у світі. Навіть американські ракети HARM.

"Зокрема наведу приклад, що протикорабельні ракети завжди запускають парами, тому що одна може не влучити", – наголосив експерт.

Чому спрацювала ППО в Криму

Киричевський також припустив, чому в Криму спрацювало ППО. На його думку, оскільки росіяни досі не показали уламків того, що вони збили, значить це щось незначне. Наприклад, ЗСУ "вимотує" ворога так званим витратним матеріалом, якимись дешевими безпілотниками.

Наприклад такий, який влетів у дах штабу чорноморського флоту в Севастополі. Безпілотник з AliExpress за 9 тисяч доларів,

– зазначив військовий експерт.

Українські військові так змушують окупантів витрачати свої засоби ППО і перевіряють її ефективність.

"Зокрема, є ж уже фотографії російських ракет у полі, які не спрацювали. Тобто пролетіли, ціль не виявили і просто впали", – додав Киричевський.

Киричевський про зменшення кількості "бавовни" в Криму: дивіться відео

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