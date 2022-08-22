У Севастополі зовсім не панікують, зовсім

Про перевірку бомбосховищ повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв. Чоловік намагається впевнено заспокоїти жителів, але чомусь перевірку влаштував особисто і публічно.

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Оскільки у нас (Севастополі) ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі,

– написав псевдогубернатор.

Водночас Развожаєв закликав не піддаватись паніці, і запевнив, що місто начебто знаходиться "під надійним захистом". Та складно вірити в такі обнадійливі слова, коли офіційно влада розуміє, що не здатна зупинити ЗСУ.

Окупанти навіть опублікували відео цих перевірок стану сховищ.

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