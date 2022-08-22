У Севастополі зовсім не панікують, зовсім
Про перевірку бомбосховищ повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв. Чоловік намагається впевнено заспокоїти жителів, але чомусь перевірку влаштував особисто і публічно.
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Оскільки у нас (Севастополі) ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі,
– написав псевдогубернатор.
Водночас Развожаєв закликав не піддаватись паніці, і запевнив, що місто начебто знаходиться "під надійним захистом". Та складно вірити в такі обнадійливі слова, коли офіційно влада розуміє, що не здатна зупинити ЗСУ.
Окупанти навіть опублікували відео цих перевірок стану сховищ.
Коротко про останні тривожні для росіян події
- Вранці у неділю 21 серпня мешканці Севастополя знову чули вибух. А ввечері лунали вибухи з боку аеродрому "Бельбек". До речі, невдовзі в місті навіть почала гудіти сирена повітряної тривоги. А завершився день уже "хлопками" в районі мису Херсонес. Там окупанти теж заявили, що працювала ППО на військовій частині біля Козачої бухти.
- Тривожні новини почались у кінці липня – тоді безпілотник атакував штаб російського флоту, в місті скасували святкові заходи до дня ВМФ окупантів.
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