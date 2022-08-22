В Севастополе совсем не паникуют, совсем

О проверке бомбоубежищ сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев. Мужчина пытается уверенно успокоить жителей, но почему-то проверку устроил лично и публично.

К теме Трасса Евпатория – Симферополь – Керчь – Краснодар до отказа заполнена беглецами

Поскольку у нас (Севастополе) еще действует "желтый уровень", в выходные проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи,

– написал псевдогубернатор.

В то же время Развожаев призвал не поддаваться панике и заверил, что город якобы находится "под надежной защитой". Но сложно верить в такие обнадеживающие слова, когда официально власти понимают, что не способны остановить ВСУ.

Оккупанты даже опубликовали видео этих проверок состояния убежищ.

Кратко о последних тревожных для россиян событиях

К теме – взрывы в аэропорту "Бельбек" подтвердили "власти" Севастополя: смотреть видео