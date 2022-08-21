российские оккупанты, как всегда, говорят о работе ПВО. Но насколько правдивы слова людей, которые постоянно лгут, неизвестно.

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Работы ПВО не заметили

Взрыв в оккупированном Севастополе прогремел около 6:33 утра. Дыма или работы противовоздушной обороны местные не заметили.

Тогда снова в 11: 38 местные телеграм-каналы сообщили, что якобы работает ПВО. Оккупанты же просили всех быть спокойными.

Перед этим вечером российские оккупационные власти Севастополя также говорили о работе ПВО. Захватчики даже призывали жителей города, чтобы те, мол, меньше снимали и меньше выкладывали видео с якобы работой систем противовоздушной обороны.