Сирены в Крыму раздаются уже не в первый раз. В прошлый раз воздушную тревогу в Севастополе объявляли 18 августа.

К теме А "хлопок" все цветет: в Севастополе слышали взрыв: оккупанты отчитываются о работе ПВО возле Бельбека

В Севастополе раздаются сирены

Приблизительно в 22:00 во временно оккупированном россией Севастополе начали раздаваться сирены. Об этом сообщили в ряде местных телеграм-каналов.

Украинцы – в укрытия. Остальные – к военным объектам,

– говорится в подписи к видео.

В Севастополе объявили воздушную тревогу: видео

Обратите внимание, что до включения сирен в российских СМИ сообщили о "прилете" в районе Нахимовского училища. Впоследствии оккупанты начали, как всегда, говорить, что "хлопок" – это звуки работы российской ПВО.

Более того, россияне уверены в ее успешной работе. Мол, системы "сбивают все цели".

Смотрите видео, как в Севастополе раздаются сирены:

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Кратко о взрывах в Крыму

Первые взрывы на временно оккупированном полуострове произошли 9 августа. "Хлопок" случился на авиабазе "Саки" под Новофедоровкой. По версии захватчиков там произошло "нарушение правил пожарной безопасности".

Уже 16 августа "хлопки" слышали в Джанкойском районе. В результате железная дорога и трансформаторная станция получили повреждения. В тот же день взрывы прогремели и в воинской части оккупантов.

Через 2 дня сообщили о "хлопке" в Керчи рядом с крымским мостом. По словам захватчиков, там сработало ПВО. Несколько позже взрывы раздались на аэродроме в Бельбеке.

В течение 19 – 20 августа в Крыму также слышали ряд взрывов. В частности, возле Евпатории, Севастополя, Керчи и Черноморска.

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