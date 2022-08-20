Да, 19 августа яркие вспышки видели в небе над Евпаторией. Оккупанты сразу начали говорить, что это ПВО. Уверяли, что "комплекс С-400 ракетой сбил цель над Евпаторией".

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Вечер взрывов в Крыму

Позже взрывы прогремели в Севастополе. В сети публиковали красивейшие кадры.

После Севастополя громким был вечер в Керчи. Несмотря на это, оккупанты рассказывают, что Крым "под надежной защитой".

Кстати, комментирует взрывы "советник" главного гауляйтера Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков. Дело в том, что сам Аксенов уже сбежал с полуострова.

Обратите внимание! В американском институте войны рассказали, что россияне заметно усиливают меры безопасности в Крыму, потому что боятся за свой тыл. К примеру, захватчики установили в Севастополе блокпосты для обыска украинских автомобилей и выявления диверсантов.

Взрыв раздался возле штаба ЧФ в Севастополе

Утром 20 августа в Крыму снова раздался сильный взрыв. Его слышали у штаба черноморского флота России в Севастополе.

Предварительно известно, что там возник пожар. Территорию штаба оцепили, близко к зданию никого не подпускают. Людей просили сохранять спокойствие и не покидать дома.

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оккупанты заявили, что на крышу штаба упал беспилотник. Мол, он летел очень низко, потому его не сбили. Говорят, что жертв нет.

К слову, о "надежной ПВО" в Крыму свидетельствует факт, что объект над штабом пытались сбить автоматной очередью.

Возле Евпатории тоже громко

Утром также слышали взрывы над поселком Заозерное возле Евпатории. В сети появились фото и видео, где видна белая линия в небе. Вероятно, сработало ПВО.

У оккупантов, как всегда, "все хорошо". Говорят, что жертв и разрушений нет.

Предыдущий "хлопок" в Крыму: что известно

Первые взрывы в Крыму прогремели 9 августа. В частности, на авиабазе Саки под Новофедоровкой. Правда, россияне рассказывали о "нарушении правил пожарной безопасности".

16 августа "хлопок" был в Джанкойском районе. Там повредило железную дорогу и трансформаторную станцию. В тот же день раздавались взрывы в воинской части оккупантов.

18 августа мощные взрывы произошли в Керчи рядом с крымским мостом. оккупанты заявили, что сработало ПВО.

Чуть позже раздались взрывы на аэродроме в Бельбеке . В Севастопольском районе даже звучали сирены.

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