Об этом рассказали в Институте изучения войны. По словам экспертов, недавние удары по российской военной и транспортной инфраструктуре , вероятно, снижают уверенность захватчиков в безопасности своих тыловых районов.

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Захватчики боятся ударов ВСУ по Крыму

В ISW рассказали, что сообщение об украинских ударах, распространенное 18 августа, вызвало резонанс в российском информационном пространстве. Несмотря на это, по мнению специалистов, эта информация раздута.

Доступные данные из открытых источников свидетельствуют о том, что украинские силы 18 августа не совершили успешной кинетической атаки ни на авиабазу "Старый Оскол" в Белгороде, ни на авиабазу "Бельбек" в Крыму,

– отметили в ISW.

Кроме этого, геолокационные кадры показывают, что пожар начался на поле к югу от "Старого Оскола", а не на самом аэродроме. В то же время на спутниковых снимках видно, как российские войска транспортировали боеприпасы и военную технику в лес недалеко от поля.

Также один из гауляйтеров Запорожской области рассказал, что вблизи крымского моста российские средства противовоздушной обороны сработали против украинского беспилотника, а не против приближающейся ракеты.

В ISW отметили, что визуальных доказательств повреждения любой авиабазы на 19 августа нет. В частности, геолокационные кадры не показывают взрывы или доказательства кинетической активности вблизи авиабазы "Бельбек" ночью 18 – 19 августа.

Это подтверждает утверждение, что кадры, якобы показывающие взрыв, переработаны и неправильно связаны с авиабазой "Бельбек". Эти ложные и преувеличенные сообщения в основном распространялись русскими источниками. По мнению экспертов, это указывает на рост паники среди россиян.

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россияне усиливают меры безопасности в Крыму

В Институте изучения войны сообщили, что захватчики заметно ужесточают меры безопасности во временно оккупированном Крыму. Это указывает на восходящую обеспокоенность так называемой "власти" полуострова и гражданских по поводу возможных ударов ВСУ по тыловым районам, которые ранее считались безопасными.

Российские власти установили в Севастополе блокпосты для обыска украинских автомобилей и выявления диверсантов,

– отметили эксперты.

Кроме этого, некоторые российские военные блоггеры сделали драматические и пессимистические прогнозы по поводу последующих взрывов в Крыму. Мол, украинские войска использовали удары по крымскому мосту и авиабазе "Бельбек", чтобы разведать готовность российской ПВО и произвести оценку новых атак, в частности возможности "большого удара".

В то же время в Украинском центре стратегических коммуникаций 19 августа сообщили, что российские войска не контролируют ситуацию в Крыму. Об этом свидетельствует блокировка крымского моста и износ воздушной тревоги в Севастополе впервые с начала полномасштабной войны.

Также там отметили, что ВСУ пока не нанесли полный удар по крымскому мосту. Однако предыдущие атаки демонстрируют, что мост не так безопасен, как россияне считали раньше.

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