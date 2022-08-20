Так, 19 серпня яскраві спалахи бачили в небі над Євпаторією. Окупанти одразу почали говорити, що це ППО. Запевняли, нібито "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією".

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Вечір вибухів у Криму

Пізніше вибухи пролунали у Севастополі. В мережі публікували красиві кадри.

Після Севастополя гучним видався вечір у Керчі. Попри це, окупанти розповідаються, що Крим "під надійним захистом".

До речі, коментує вибухи "радник" головного гауляйтера криму сергія аксьонова олег крючков. Річ у тім, що сам аксьонов вже втік з півострова.

Зверніть увагу! В американському інституті війни розповіли, що росіяни помітно посилюють заходи безпеки в Криму, бо бояться за свій тил. Наприклад, загарбники встановили в Севастополі блокпости для обшуку українських автомобілів і виявлення диверсантів.

Вибух пролунав біля штабу чф в Севастополі

Зранку 20 серпня у Криму знову пролунав сильний вибух. Його чули біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі.

Попередньо відомо, що там виникла пожежа. Територію штабу оточили, близько до будівлі нікого не підпускають. Людей просили зберігати спокій та не полишати домівки.

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Окупанти заявили, що на дах штабу впав безпілотник. Мовляв, він летів дуже низько, тому його не збили. Кажуть, що жертв немає.

До слова, про "надійну ППО" в Криму свідчить факт, що об'єкт над штабом намагались збити автоматною чергою.

Біля Євпаторії теж гучно

Зранку також чули вибухи над селищем Заозерне, що біля Євпаторії. У мережі з'явились фото та відео, де видно білу лінію в небі. Ймовірно, спрацювала ППО.

В окупантів, як завжди, "все добре". Кажуть, що жертв та руйнувань немає.

Попередня "бавовна" в Криму: що відомо

Перші вибухи у Криму пролунали 9 серпня. Зокрема, на авіабазі Саки під Новофедорівкою. Щоправда, росіяни розповідали про "порушення правил пожежної безпеки".

16 серпня "бавовна" була у Джанкойському районі.Там пошкодило залізницю і трансформаторну станцію. Того ж дня лунали вибухи у військовій частині окупантів.

18 серпня потужні вибухи стались у Керчі поруч з кримським мостом. Окупанти заявили, що спрацювала ППО.

Трішки пізніше пролунали вибухи на аеродромі у Бельбеку. У Севастопольському районі навіть лунали сирени.

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