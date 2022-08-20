На кримському телебаченні ввімкнули звернення президента Володимира Зеленського. До речі, на півострові вже кілька днів лунають вибухи.

До речі Найкраща у світі російська ППО: українці веселять мережу мемами про нову "бавовну" у Криму

Після звернення показали кадри півострова до окупації росії. Супроводжує кадри на відео пісня "Україна – це ти".

Повсюди – українські прапори та стяги кримських татар. Невдовзі вони знову майорітимуть знову у вільному Криму.

Вибухи в Криму: що відомо

Від 9 серпня у Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, на військових аеродромах в Саках та Джанкої.

Протягом 19 – 20 серпня вибухи були в Севастополі, Євпаторії та Керчі. Окупанти говорили про роботу ППО. Мовляв, "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією".

20 серпня сильний вибух пролунав біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. росіяни переконують, що впав безпілотник. До речі, збивали його автоматною чергою.

Також зранку чули вибухи над селищем Заозерне, що біля Євпаторії.

До слова, на табло Кримського мосту з'явився текст із запрошенням в Україну.

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