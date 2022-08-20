На кримському телебаченні ввімкнули звернення президента Володимира Зеленського. До речі, на півострові вже кілька днів лунають вибухи.
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Після звернення показали кадри півострова до окупації росії. Супроводжує кадри на відео пісня "Україна – це ти".
Повсюди – українські прапори та стяги кримських татар. Невдовзі вони знову майорітимуть знову у вільному Криму.
Вибухи в Криму: що відомо
- Від 9 серпня у Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, на військових аеродромах в Саках та Джанкої.
- Протягом 19 – 20 серпня вибухи були в Севастополі, Євпаторії та Керчі. Окупанти говорили про роботу ППО. Мовляв, "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією".
- 20 серпня сильний вибух пролунав біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. росіяни переконують, що впав безпілотник. До речі, збивали його автоматною чергою.
- Також зранку чули вибухи над селищем Заозерне, що біля Євпаторії.
До слова, на табло Кримського мосту з'явився текст із запрошенням в Україну.
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