На кримському телебаченні ввімкнули звернення президента Володимира Зеленського. До речі, на півострові вже кілька днів лунають вибухи.

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Після звернення показали кадри півострова до окупації росії. Супроводжує кадри на відео пісня "Україна – це ти".

Повсюди – українські прапори та стяги кримських татар. Невдовзі вони знову майорітимуть знову у вільному Криму.

Вибухи в Криму: що відомо

  • Від 9 серпня у Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, на військових аеродромах в Саках та Джанкої.
  • Протягом 19 – 20 серпня вибухи були в Севастополі, Євпаторії та Керчі. Окупанти говорили про роботу ППО. Мовляв, "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією".
  • 20 серпня сильний вибух пролунав біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. росіяни переконують, що впав безпілотник. До речі, збивали його автоматною чергою.
  • Також зранку чули вибухи над селищем Заозерне, що біля Євпаторії.

До слова, на табло Кримського мосту з'явився текст із запрошенням в Україну.

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