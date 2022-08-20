На крымском телевидении включили обращение президента Владимира Зеленского. Кстати, на полуострове уже несколько дней раздаются взрывы.

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После обращения показали кадры полуострова до оккупации России. Сопровождает кадры на видео песня "Украина – это ты".

Повсюду – украинские флаги и флаги крымских татар. Вскоре они снова будут развиваться в свободном Крыму.

Взрывы в Крыму: что известно

С 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов. В частности, на военных аэродромах в Саках и Джанкое.

В течение 19 – 20 августа взрывы были в Севастополе, Евпатории и Керчи. Оккупанты говорили о работе ПВО. Мол, "комплекс С-400 ракетой сбил цель над Евпаторией".

20 августа сильный взрыв прогремел у штаба Черноморского флота России в Севастополе. россияне убеждают, что упал беспилотник. Кстати, сбивали его автоматной очередью.

Также утром слышали взрывы над поселком Заозерное, что возле Евпатории.

К слову, на табло Крымского моста появился текст с приглашением в Украину.

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