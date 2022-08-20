У мережі з'явилося відеопідтвердження того, що кораблі чорноморського флоту росії підійшли близько до берегів Севастополя.

До теми Сезон "бавовни" у Криму: що відомо про масові вибухи на півострові

Кораблі полишають бухту

Моніторингова група повідомляє, що частина військового флоту росії виходить із бухти Севастополя. Скоріше за все, це робиться для того, щоб уникнути влучань по флоту.

Наголосимо, що про вивід всього складу не мовиться – окупанти виводять лише частину кораблів.

Небо Севастополя патрулює гелікоптер

Після "бавовни" у Севастополі окупанти підняли у небо бойовий вертоліт, щоб патрулювати ситуацію в місті. Місцеві жителі панікують, тож окупаційна влада намагається заспокоїти людей усіма способами. Зокрема гауляйтери запевнили, що вже посилили ППО біля штабу чорноморського флоту.

Що трапилось у Криму 20 серпня

Нагадаємо, що ранок 20 серпня був у Криму доволі неспокійним. Півострів буквально атакувала "бавовна". Вибухи лунали у Севастополі, Бахчисараї та Євпаторії.

Найбільший шум піднявся у Севастополі, де стався вибух на території штабу чорноморського флоту росії. Спершу окупанти заявили, що не змогли збити безпілотник й він влучив у ціль. Через годину вони це заперечили й сказали, що таки збили об'єкт, проте він все одно "впав на дах та загорівся".

Спершу окупанти заявили, що не змогли збити безпілотник й він влучив у ціль. Через годину вони це заперечили й сказали, що таки збили об'єкт, проте він все одно "впав на дах та загорівся". Усе це дійство супроводжувалось автоматною чергою, бо росіяни намагались безрезультатно збити БпЛА стрілецькою зброєю, потужним вибухом, від якого трусились шибки у вікнах та величезним клубом диму над штабом ворожого флоту.

До теми – вибухи у штабі чорноморського флоту росії: дивіться відео