Так, зранку 20 серпня у Севастополі знову "бавовна". Щось дуже довго горить, а у небо піднявся стовп диму.

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Попередньо, горить штаб чорноморського флоту

За попередніми даними, горить штаб чорноморського флоту країни-агресорки. Територію штабу оточили, близько до будівлі нікого не підпускають, всередину нікого не пускають. Місцевих жителів закликають зберігати спокій.

У росії вже заявили про безпілотник

Так званий "губернатор" севостополя михайло развожаєв заявив, що на дах штабу чорноморського флоту росії впав безпілотник. Він заявив, що "безпілотник" летів дуже низько, тому, мовляв, його не збили. Також він одразу заявив, що жертв немає.

На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає,

– заявив гауляйтер развожаєв.

Тим часом на місце події прибули усі екстрені служби. Людей закликали не панікувати та не виходити з дому.

Також окупаційна влада Севастополя опублікувала фото, щоб запевнити, що це точно був БпЛА і "серйозних руйнувань немає". Втім, виклали лише одне фото з такого скромного ракурсу, де дах не надто добре видно.



Штаб чф росії у Севастополі / фото развожаєва

Варто зауважити, що звук вибуху був дуже гучним. Над будівлею одразу утворився величезний стовп диму, який важко не помітити.

Згодом користувачі соцмереж виклали відео безпілотника, який начебто бачили у Севастополі. Також з'явилося відео перестрілки біля штабу чорноморського флоту. Ймовірно, окупанти не збрехали, що хотіли збити об'єкт стрілецькою зброєю.

Звуки обстрілів біля штабу чф росії:

Відео з безпілотником, яке поширюють місцеві телеграм-канали:

Нагадаємо, що востаннє вибухи у Криму чули ввечері 19 серпня. Тоді "бавовна" прийшла у Євпаторію, Севастополь та Керч.

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