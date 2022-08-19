Ввечері 19 серпня у небі над Євпаторією почались яскраві спалахи. Жителів міста налякали вибухи. Окупаційна "влада" півострова одразу взялась заспокоювати містян, що працює ППО.

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"Це вже не смішно": люди налякані вибухами у Євпаторії

Жителі Євпаторії діляться відеозйомкою того, що відбувається у місті. На задньому фоні можна почути, що "це вже не смішно". Один з чоловіків зауважив, що збирає речі і "валить" звідси.

Також місцеві жителі повідомили журналістам "Суспільне", що вибухи чутно у сусідньому селищі Заозерне.

Тим часом телеграм-канали у Криму повідомляють, що пусків ракет у Євпаторії було 2. І, вочевидь, ціль таки збили. Але що за ціль – невідомо.

Наші джерела повідомляють, що "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією". Що за ціль, поки що мовчать. Пусків ракет було два,

– мовиться у повідомленні.

У Севастополі теж "хлопки"

Трішки пізніше вибухи пролунали у Севастополі. Чи є влучання у ціль наразі невідомо, проте у небі чітко видно роботу ППО.

Окупанти запевняють, що Крим "під надійним захистом"

"Радник" головного гауляйтера криму сергія аксьонова олег крючков запевняє, що Крим під надійним захистом.

У Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО, Крим під надійним захистом,

– заявив окупант крючков.

Нагадаємо, що сам аксьонов вже втік з Криму. Тож усе, що відбувається у Криму, тепер коментує його "радник".