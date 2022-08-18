У мережі з'являється все більше повідомлень про вибухи. Також інформацію підтвердив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє 24 канал.

Важливо У Керчі біля мосту пролунали вибухи: окупанти кажуть про ППО

Місцеві жителі чули гучні звуки з боку аеродрому. Кажуть, що це точно не салюти, бо аж вікна тремтіли.

Після цього пролунали сирени. Також мчали машини "МНС".

Що пишуть в мережі про вибухи біля Бельбеку:

Згодом в чатах Севастополя з'явились повідомлення про повторні вибухи. Перший вибух у Севастополі почули о 22:00, другий – о 22:35.

Додали також відео:

До речі, у місцевих чатах оприлюднили ще одне відео нібито з Бельбеку. Однак інформація поки офіційно не підтверджена. Ймовірно, це старі кадри.

Окупанти поки на вечірню "бавовну" не відреагували.

Що відомо про аеродром Бельбек

Аеродром Бельбек розташований під Севастополем. Після окупації Криму росією помістила на ньому 38 винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО. Зараз фактично це найбільша авіабаза загарбників в Криму.

Відповідно до даних Вікіпедії, там могли бути Су-27СМ, Су-30м2, Су-27П, Су-27УБ.



Де розташований аеродром Бельбек / Скриншот

До речі, після попередніх вибухів у Криму росіяни поспішно переміщали авіацію з аеродрому Бельбек:

3 літаки Су-35С – в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаки Су-34 – в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ – в Кримськ;

1 літак, ймовірно МіГ-31 – в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 – в Кущевська; ️



Як виглядає аеродром Бельбек / Фото з телеграм-каналів

Вибухи в Криму: що відомо

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