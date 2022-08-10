Натомість заступниця міністра оборони Ганна Маляр іронічно порадила загарбникам дотримуватися правил пожежної безпеки та не курити в заборонених місцях. Разом з тим недооцінювати противника не варто. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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За його словами, у ворога є ще достатньо протиповітряної оборони. Крім цього, росіяни уважно слідкують за кожним нашим словом й обов'язково використають навіть найменшу інформацію щодо вибухів у Криму проти нас.

Але насправді те, що сталося у Криму – подія неймовірно великого, без перебільшення, геополітичного порядку, а також соціального зрізу,

– вважає Черник.

Ляпас росії

Ба більше, втрата росіянами 9 повітряних суден – мала величезний вплив на окупантів, і не лише військових.

"Вони нарешті відчули цю трагедію на собі. Хай цих недопалків падає на об'єкти воєнної інфраструктури у Криму якомога більше", – додав він.

Окрім іншого, це суттєва та болюча втрата для російської армії. Черник вважає, що "росія отримала сильного ляпаса" й у психологічному аспекті. Однак не варто забувати, що у ворога є ще багато авіації.

Нагадаємо. "Саки" – це військовий аеродром в українському Криму, де окупанти розташовували літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

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