Відповідну заяву Михайло Подоляк зробив 9 серпня – у день атаки по Криму. Перед цим стало відомо, що в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому.
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Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів в Криму
У ефірі російського каналу "Дождь" радник глави Офісу Президента пояснив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому росією Криму.
Звісно, ні. Ми тут до чого? Це, мабуть, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил росії,
– сказав Подоляк.
Радник Андрія Єрмака пояснив, що причини вибухів могли бути будь-якими: від детонації боєприпасів до "головотяпства" в російській армії. Також Подоляк додав:
- "чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно виявляти свою позицію";
- це відбувається тому, що повернення захопленого Криму мусить бути.
Також Михайло Подоляк написав, що демілітаризація росії – це невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Натомість майбутнє Криму – це бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом.
"Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", – уточнив Подоляк.
"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Згодом стало відомо, що вибухи пролунали на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
- Окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.
- У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру.
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