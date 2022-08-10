Соответствующее заявление Михаил Подоляк сделал 9 августа – в день взрывов в Крыму. Перед этим стало известно, что в Крыму раздались взрывы у военного аэродрома.

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Подоляк заявил, что Киев не причастен к взрывам в Крыму

В эфире российского канала "Дождь" советник главы Офиса Президента пояснил, что, мол, Киев не причастен к взрывам на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном россией Крыму.

Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, по-видимому, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил россии,

– сказал Подоляк.

Советник Андрея Ермака объяснил, что причины взрывов могли быть любыми: от детонации боеприпасов до "головотяпства" в российской армии. Также Подоляк добавил:

"может ли это быть кто-то из набирающего обороты партизанского движения? Конечно, потому что люди, жившие в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно проявлять свою позицию";

это происходит потому, что возвращение захваченного Крыма должно быть.

Также Михаил Подоляк написал, что демилитаризация россии – это неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. А будущее Крыма – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом.

"Не военной базой для террористов. Все только начинается", – уточнил Подоляк.

"Хлопок" во временно оккупированном Крыму

9 августа во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок". Впоследствии стало известно, что взрывы прогремели на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетали истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

Оккупанты начали придумывать многочисленные версии разных причин, которые могли бы объяснить взрывы и густой дым. Наконец объяснили это нарушением пожарной безопасности.

В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.

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