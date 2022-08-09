Видео с двумя громкими взрывами опубликовал активист Сергей Стерненко. Он отметил, что, вероятно, до этого был еще один.

В Крыму прогремели взрывы у военного аэродрома: все, что известно

На кадрах видны 3 огромных облака над аэродромом, также слышен грохот.

Что известно о взрывах в Крыму

Десяток взрывов на аэродроме в Сакском районе прогремели после 15:20. Сначала в минобороны россии говорили о "сдетонировании боеприпасов". Сочиняли, будто пострадавших нет, а техника невредима. Впоследствии в пропагандистских СМИ появилась новая "окончательная" версия – нарушение правил пожарной безопасности.

Марионеточный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что 5 человек получили ранения. Более того, один человек якобы погиб.

Несмотря на то, что "все хорошо", оккупанты начали отгораживать место взрыва на 5 километров. Говорят об эвакуации, а въезд в Новофедоровку закрыли.

Заместитель министра обороны Анна Маляр предупредила , что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак допустил массированный удар из-за взрыва в Крыму. Людям следует соблюдать осторожность.

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