оккупанты будут мстить

Несмотря на то, что новость о взрывах на аэродроме в Крыму – действительно хорошая, а украинцы просто ликуют в соцсетях, нужно понимать, что россиян эти "хлопки" очень разозлили. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Он считает, что нужно готовиться к ответным агрессивным действиям, особенно в течение следующих 72 часов. Вероятным вариантом мести кафиров являются массированные ракетные удары по территории Украины.

Поэтому прошу всех быть очень внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги,

– подчеркнул Ступак.

Также экс-сотрудник СБУ предположил, что после событий в Крыму российская армия может получить приказ наступать на фронте. Руководство страны-агрессорки разъярено настолько, что вражеских солдат могут отправить в наступление даже не подготовленными.

Иван Ступак о мести россиян после взрывов в Крыму: смотрите видео

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