окупанти мститимуть
Попри те, що новина про вибухи на аеродромі в Криму – справді хороша, а українці просто таки тріумфують у соцмережах, потрібно розуміти, що росіян ці "хлопки" дуже розізлили. Про це в ефірі 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
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Він вважає, що потрібно готуватися до агресивних дій у відповідь, особливо протягом наступних 72 годин. Ймовірним варіантом помсти окупантів є масовані ракетні удари по території України.
Тому прошу всіх бути дуже уважними і не нехтувати сигналами тривоги,
– наголосив Ступак.
Також ексспівробітник СБУ припустив, що після подій у Криму російська армія може отримати наказ наступати на фронті. Керівництво країни-агресорки розлючене настільки, що ворожих солдатів можуть відправити у наступ навіть не підготовленими.
Іван Ступак про помсту росіян після вибухів у Криму: дивіться відео
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- Вибухи біля Новофедорівки зафіксували близько 16:00. Спершу місцеві повідомляли про 6 – 7 "хлопків", згодом з'ясувалося, що їх було приблизно 15.
- Зауважимо, що з аеродрому, розташованого там, злітала ворожа авіація, що атакувати Південь України. Ймовірно, там було чимало російських винищувачів та бомбардувальників.
- Реакція місцевих та туристів була миттєвою. У них розпочалася паніка – пляжі спорожніли, а на дорогах з'явилися затори із машин, які намагаються виїхати подалі від місця вибухів.
- Звісно, відреагувало й керівництво росії. Так, у міноборони окупантів заявили, що "не сталося нічого страшного, лише здетонували кілька снарядів". Однак, всупереч своїм же словам, росіяни оголосили про евакуацію з Новофедорівки.
- Не забули прокоментувати вибухи й росіяни, які зазвичай усіляко відмежовують себе від путіна та його дій в Україні. Так, ці "ні в чому не винні" користувачі соцмереж почали просити масовано атакувати "центри прийняття рішень", Київ та Львів. Не обійшлося й без пропозицій використати ядерну зброю.