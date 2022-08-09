окупанти мститимуть

Попри те, що новина про вибухи на аеродромі в Криму – справді хороша, а українці просто таки тріумфують у соцмережах, потрібно розуміти, що росіян ці "хлопки" дуже розізлили. Про це в ефірі 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Він вважає, що потрібно готуватися до агресивних дій у відповідь, особливо протягом наступних 72 годин. Ймовірним варіантом помсти окупантів є масовані ракетні удари по території України.

Тому прошу всіх бути дуже уважними і не нехтувати сигналами тривоги,

– наголосив Ступак.

Також ексспівробітник СБУ припустив, що після подій у Криму російська армія може отримати наказ наступати на фронті. Керівництво країни-агресорки розлючене настільки, що ворожих солдатів можуть відправити у наступ навіть не підготовленими.

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