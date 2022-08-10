Однак 10 серпня російські ЗМІ пишуть про 13 постраждалих, передає 24 канал. Серед них начебто є двоє дітей.

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Десятьом надали допомогу в сакській лікарні. Пишуть, що їх відпустили додому. Один пацієнт поки перебуває у стаціонарі. Ще двоє самі звернулися до сімферопольської лікарні.

У російських телеграм-каналах оприлюднили відео, як від вибухової хвилі у супермаркеті повибивало вікна.

Вибухи в Новофедорівці: що відомо

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, на військовому аеродромі росіян у Новофедорівці. Саме звідти злітали винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Спочатку росіяни придумали, що на аеродромі детонували боєприпаси. Врешті, пояснили інцидент порушенням пожежної безпеки.

Сказали, нібито техніка не пошкоджена, а постраждалих немає.

Потім у мережі показали повне відео вибухів, яке суперечить цій версії. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру повилітали.

Так званий "глава" Криму аксьонов заявив, що постраждалі таки є, спочатку говорили про п'ятьох. Ба більше, одна людина нібито загинула.

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