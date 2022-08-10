Однако 10 августа российские СМИ пишут о 13 пострадавших, передает 24 канала. Среди них вроде бы двое детей.

Кстати В Крыму раздались взрывы у военного аэродрома: все, что известно

Десять оказали помощь в сакской больнице. Пишут, что их отпустили домой. Один пациент пока находится в стационаре. Еще двое сами обратились в симферопольскую больницу.

В российских телеграмм-каналах обнародовали видео, как от взрывной волны в супермаркете выбило окна.

Взрывы в Новофедоровке: что известно

9 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, на военном аэродроме россиян в Новофедоровке. Именно оттуда взлетали истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины.

Поначалу россияне придумали, что на аэродроме детонировали боеприпасы. Наконец, объяснили инцидент нарушением пожарной безопасности .

Сказали, что техника не повреждена, а пострадавших нет.

Затем в сети показали полное видео взрывов , противоречащее этой версии. В результате атаки самолеты уничтожили, а окна в домах в километре от эпицентра вылетели.

Так называемый "глава" Крыма Аксенов заявил, что пострадавшие все-таки есть, сначала говорили о пяти. Более того, один человек якобы погиб.

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